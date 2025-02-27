Dronla Yakalanan Kaçak Avcı

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Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, karla kaplı arazide avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan avcı, drona yakalandı. Kaçak avcı kendini kamufle etmek için dağ keçisinin yanına uzanarak bir süre hareketsiz bekledi.

Kemah ilçesine bağlı Dereköy Yaylasında bir vatandaş karlı araziyi dron ile görüntülerken kadrajına kaçak avcı takıldı. Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçisinin yanında beliren avcı dronu fark edince kendini gizlemeye çalıştı. Bir süre dağ keçisinin yanında hareketsiz halde duran kişi, daha sonra karlı arazide izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar havadan görüntülendi. - ERZİNCAN