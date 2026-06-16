Dronsavar Köpekler Kapısuyu'nda - Son Dakika
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Dronsavar Köpekler Kapısuyu'nda

Dronsavar Köpekler Kapısuyu\'nda
16.06.2026 15:38
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Bartın Kapısuyu köyünde 3 köpek, dronları görünce agresifleşiyor ve etkisiz hale getiriyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu köyündeki 3 köpek, dron gördüklerinde ortalığı ayağa kaldırıyor. Radarlardan kaçmayı başaran İnsansız Hava Araçları (İHA) bile bu köpeklerden kurtulamıyor.

Karadeniz'de dalgaların kıyıya sürüklediği askeri insansız hava aracının bulunmasıyla ülke gündemine gelen Bartın'ın Kuruçaşile ilçesi Kapısuyu köyündeki 3 köpek, dron gördüklerinde ya da pervane sesini duyduklarında adeta kendilerinden geçiyor. Havadaki dronun peşinden yüzlerce metre koşan köpekler, sürekli havlayarak ortalığı ayağa kaldırıyor. Zaman zaman alanda bank, kamelya gibi yüksek yerlere tırmanan köpekler, havadaki dronların üzerine atlayarak, yakalamaya çalışıyor. Bazı insansız hava araçları radarlardan kaçmayı başarsa bile bu köpeklerden kurtuluşu olmuyor. Bu köpekler çıkardıkları ses ile herkesi bu uçan nesneden haberdar eden köpekler, yere yaklaşan bazı dronları ise yakalayarak etkisiz hale getiriyor.

Köylüler tarafından "dronsavar köpekler" olarak adlandırılan bu köpekleri, dron gördüğü anlarda zapt etmek de mümkün olmuyor. Köylüler, dakikalarca, saatlerce uçan drona tepki veren köpeklerin daha önce 2-3 kez dronu yakalayarak etkisiz hale getirdiğini belirtildi.

Köpeklerin sahipli olduğunu belirten köylüler, 3 hayvandan ikisinin cinsinin av köpeği olması nedeniyle uçan nesnelere tepki verdiğini kaydetti. Üçüncü hayvanın ise sokak köpeği olduğunu anlatan köylüler, o hayvanın da diğer hayvanlarla birlikte oyun sanması nedeniyle tepki vermiş olabileceğini söyledi.

Plajda iki gün önce karaya vuran askeri İHA'ya da köpeklerin ciddi tepki verdiğini söyleyen köylüler, "Bu köpeklerden ikisi av köpeği. Kuş gibi kanatlı hayvan gördüğünde peşinden gidiyor, tepki veriyor. Plajda bulunan askeri dronu gördüklerinde önce kokladılar, sonra etrafında dolanıp, parçalamak istediler. Bölgeden zor uzaklaştırdık. Dron gördüklerinde ya da pervane sesini duyduklarında çok sert tepki veriyorlar. Daha önce de iki 2-3 dronu düşürdüler, etkisiz hale getirdiler. O anda bu hayvanları biz de kontrol etmekte zorlanıyoruz. Ama dronlar belki radarlardan bile kaçarlar ama bu köpeklerden kaçamaz. Sesi duyduklarında harekete geçiyorlar. O yüzden dronsavar köpekler diyoruz bu hayvanlara" diye konuştu.

Bölgede dron uçurup indirmek isteyenler ise ancak köpekler bağlandıktan sonra dron kaldırabiliyor, ya da indirebiliyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dronsavar Köpekler Kapısuyu'nda - Son Dakika

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