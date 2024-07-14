DSİ içme suyu hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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DSİ içme suyu hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı

DSİ içme suyu hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonucunda 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayın yaşandığı bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

14.07.2024 19:58
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DSİ içme suyu hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından kalan 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DSİ içme suyu hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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