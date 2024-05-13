Dubleks evde çıkan yangın köylülerin yardımıyla söndürüldü

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Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde dubleks evde çıkan yangını söndürmek için köylüler seferber oldu. Yangın itfaiye ekiplerince köylülerin de yardımı ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde Ali Ö.'ye ait dubleks evin çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden ve Düzce'den de itfaiye ekipleri köye gönderildi. Yangını söndürebilmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcarken, köylüler de ellerine hortumları alarak ekiplere destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında dubleks evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE