Düden Şelalesi'ne tatilcilerin akını

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Kurban Bayramı'nın son gününde Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu nokta tatilcilerin akınına uğradı. Yasak olmasına rağmen çitlerin diğer tarafına geçen bazı tatilciler yine tehlikeye davetiye çıkardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya'yı tercih edenler yerli ve yabancı tatilciler bayramın son gününde Konyaaltı Sahili'nin ardından Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya akın etti. Hissedilen nem oranının yüzde 75, hava sıcaklığının ise 39 derece olarak ölçüldüğü kentte Antalyalılar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederken tatilcilerin bir diğer uğrak noktası ise Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu nokta oldu. Tatilciler şelalenin eşsiz manzarası eşliğinde fotoğraf çekindi. Bazı turistler yasak olmasına rağmen korkulukları aşarak kayalıkların uç noktasında tehlikeye aldırmadan fotoğraf çekti. Bayramın son gününü balık tutarak geçirmek isteyen bazı vatandaşlarda kayalıklardan aşağıya inerek şelalenin altında balık tuttu. - ANTALYA