Dudu Teyze Zeytin Ağacı Altında Bulundu - Son Dakika
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Dudu Teyze Zeytin Ağacı Altında Bulundu

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Epilepsi hastası Dudu Aktürk, 40 kişiyle 4 saat süren arama sonrası zeytin ağacı altında bulundu.

07.03.2025 06:56
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Haber alınamayan 55 yaşındaki epilepsi hastası kadın 4 saat süren aramayla bulundu

40 kişilik ekibin yaptığı çalışma sonucu Dudu Teyze zeytin ağacı altına bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde evinden çıkan ve haber alınamayan epilepsi hastası 55 yaşındaki Dudu Aktürk, 40 kişilik ekibin yaptığı 4 saatlik aramayla gece yarısı zeytin ağacı altına bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'taki evinden dün öğlen saatlerinde çıkan ve epilepsi hastalığı bulunan Dudu Aktürk akşama kadar dönmedi. Yakınları tarafından bölgede aranan kadına ulaşılamayınca durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye AFAD, AKOM, Yesevi Arama Kurtarma, MEB AKOP ekiplerinden oluşan 40 kişi gitti. 40 kişilik ekip ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 3-4 kilometrelik sarp kayalıkların da olduğu bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin gece yarısına kadar sürdürdüğü çalışmada mutlu haber geldi. Aktürk, bir zeytin ağacının altında bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Aktürk, ekipler tarafından evine getirildi. Aktürk'ün evde kullandığı ilaçlarını vererek geçmiş olsun temennisinde bulunan ekipler bölgeden ayrıldı. Mahalle sakinleri de Dudu Teyze bulunduğu için mutlu olduklarını ifade etti.

Yesevi Arama Kurtarma ekip lideri Ali Yılmaz, 4 kilometrelik sarp kayalık alanda arama çalışması yapıldığını ve Dudu Teyze'yi buldukları için sevindiklerini kaydetti.

Arama çalışmalarına destek veren komşulardan Ferhat Köse, "Zeytin ağacı altında bulundu şükür. Çok korktuk ama inşallah bundan sonra bize haber vermeden bir yere ayrılmaz, bizler de yanında olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dudu Teyze Zeytin Ağacı Altında Bulundu - Son Dakika

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