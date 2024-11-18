Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da ocağın üstündeki düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2720 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ocağın üstündeki düdüklü tencere basınçtan dolayı bomba gibi patlarken evde bulunan Dilara K., yaralandı. Yaralanan Dilara K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN