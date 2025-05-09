Düğün Alışverişinde Dolandırılma İddiası - Son Dakika
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Düğün Alışverişinde Dolandırılma İddiası

Düğün Alışverişinde Dolandırılma İddiası

Esenyurt'ta 100 bin liralık mobilya alışverişi yapan genç, dolandırıldı ve savcılığa başvurdu.

09.05.2025 10:19
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İstanbul Esenyurt'ta düğün alışverişi için 'Eskidji Bazaar' isimli mobilya Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazadan aylar önce 100 bin liralık alışveriş yapan genç adam iddiaya göre dolandırıldı. Düğününe 2 ay kalan ve aylar önce sipariş ettiği mobilyaları alamayan adam olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunda ise aynı işletmenin birçok kişiyi dolandırdığını öğrendi.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda 'Eskidji Bazaar' isimli mobilya alışverişi üzerine kurulu olan mağazadan 100 bin liralık mobilya takımı alan Mümin Tarhan isimli genç adam, siparişleri gelmeyince durumdan şüphelenip mağazaya gitti. İddiaya göre tabela adı Naz Tasarım, faturada ise Zeron Mobilya yazan mağazadan olumlu yanıt alamayan Tarhan, durumu alışveriş merkezi yönetimine iletti. Yönetim ise ilk başta mağduriyetin karşılanacağını söyledi ertesi gün ise aynı şahsın kendilerinden de şikayetçi olduğunu söyleyerek anlaşmayı iptal etti. Düğününe 2 ay kala şok yaşayan genç adam savcılığa suç duyurusunda bulunduğunda ise aynı kişinin onlarca kişiyi mağdur ettiğini öğrendi.

Yaşanan süreci anlatan Tarhan, "24 Kasım'da burada bir mağazadan alıveriş yaptım. 20 bin lira nakit havale yaptım 20 bin lira mail order yaptım. En sonunda ödemeyi 65 bin lira ödeme daha yaptım. Sonrasında teslim tarihinden çok sonra aradım kuşkulandım. Numaralar kullanılmıyordu. Dükkana geldim kimse yoktu. Yönetime çıktım kimse arkada yok. 2 ay sonra düğünüm var. Hiç kimse adının ve işinin arkasında durmuyor. Şikayetçi oldum savcılığa gittim. Savcılık zaten bu adamın bana çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi. Ama ne hikmetse bir türlü yakalama kararı çıkarılmıyor. Tüketici hakem heyetine gittim. Onlar da bana bu dosyanın zor sonuçlanacağını ve ümitlenmemen gerektiğini söyledi. Benim gibi savcılıkta aynı kişi hakkında 30 tane şikayet var" dedi.

"Mağduriyetim giderilmedi"

Tarhan olaydan sonra alışveriş merkezi yönetimiyle de konuştuğunu söyleyerek, "Yönetim malının arkasında duracağını söyledi ama benim hiçbir şekilde mağduriyetim giderilmedi. Dün başka bir firma ile anlaşma sağlandı. Onun ödemesini yönetim yapacağını söyledi ama sabah tekrar beni aradılar. Beni arayıp bu anlaşma fesih oldu karşılamayız dediler. Beni dolandıran kişi, yönetimi dükkandan tahliye edildiği için mahkemeye vermiş. Şu anda ev düzmek eşya almak çok zor bir şey. Bunun bir şekilde sonuca ulaşmasını istiyorum. İlgilenilmesini istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Alışverişinde Dolandırılma İddiası - Son Dakika

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