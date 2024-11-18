Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi

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Adana'da bir dilenci, düğün arabasının kaputuna atlayıp para istedi. Kaputtan inmeyen dilenci, damat ve yakınları tarafından darp edildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Bir dilenci, yolda gördüğü düğün arabasının kaputuna atladı. Araç ilerlediği halde dilenci para alamadığı için inmedi. Bunun üzerine aracı durduran damat, yakınlarıyla birlikte dilenciyi öldüresiye darp etti. - ADANA