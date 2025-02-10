Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açtılar: O anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesi nedeniyle toplanan bir grup havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir Altınşehir Koçak Sokak'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde düğün konvoyu için bir araya gelen gruptan bir kişi belinden çıkarttığı silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın çevreye aldırış etmeden havaya defalarca kez ateş açtığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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