Düğün Eğlencesinde Havaya Ateş Açıldı

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Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açtılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesi nedeniyle toplanan bir grup havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir Altınşehir Koçak Sokak'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde düğün konvoyu için bir araya gelen gruptan bir kişi belinden çıkarttığı silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın çevreye aldırış etmeden havaya defalarca kez ateş açtığı görüldü.