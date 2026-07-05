Düğün Konvoyuna Şok Ceza

Elazığ'da dün gece düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan ve diğer araçların geçişini engelleyen 6 tıra, havalı korna kullanmak ve trafiğin akışını engellemelerinden dolayı 556 bin 314 TL para cezası yazıldı.

Elazığ'da dün gece düğün sonrasında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde konvoy oluşturarak havalı korna çalmak suretiyle çevreyi rahatsız eden ve yeşil ışıkta durarak diğer araçların geçişini engelleyen 6 tır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen tırlara, havalı korna kullanmaktan 2 bin 719 TL ve trafiğin akışını engelledikleri için başına 92 bin 719 TL, toplamda ise 556 bin 314 TL idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ