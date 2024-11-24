Düğün Konvoyunda Drift Ceza Yağdı

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Gelin ve damadın drift şovu pahalıya patladı

Düğün konvoyunda drift şov pahalıya patladı, 5 araca 161 bin 165 TL ceza kesildi

ANTALYA - Antalya'da kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapatan ve drif atan düğün konvoyundaki 5 araca toplam 161 bin 165 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün bir düğün konvoyunda gelin arabası başta olmak üzere bazı araçlar ana yolu trafiğe kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kepez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda 5 aracın el frenini çekerek drift attıklarını tespit etti. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 116. Maddesince 5 araca toplam 161 bin 165 TL trafik idari para cezası uygulandı. Görüntülerde lüks araçlarla atılan drift sırasında bir araçta gelin ve damadında olduğu görüldü. Damadın araca drift attırırken gelinin ise elindeki buketi sallaması dikkat çekti.