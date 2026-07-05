Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
05.07.2026 17:00
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Elazığ'da düğün konvoyunda havaya ateş eden Y.G. jandarma tarafından yakalanarak ceza alındı.

Elazığ'da bir düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay cuma günü gece Yurtbaşı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, düğün konvoyunun ardından eline aldığı pompalı tüfekle havaya 5 el ateş etti. Kendisinin ve çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaya ateş eden Y.G. isimli şahsı tespit etti. Tespit edilen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken 2521 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğinde 8 bin 195 TL para cezası yazıldı. Ayrıca olayda kullanılan pompalı tüfek de ekipler tarafından ele geçirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Düğün, asker uğurlaması, kutlama ve benzeri etkinliklerde, silahla havaya ateş açılması, konvoy oluşturarak trafik akışının engellenmesi, Havalı korna veya çevreyi rahatsız edecek şekilde sürekli korna çalınması, toplum huzurunu bozmanın yanı sıra trafik güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye düşürmektedir. Hiçbir kutlama veya eğlence, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden, kamu düzeninden ve toplumun huzurundan daha önemli değildir. Valiliğimiz koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından il genelinde denetimler kararlılıkla sürdürülecek. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini ihlal eden kişi ve araçlar hakkında tavizsiz şekilde yasal işlem uygulanmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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