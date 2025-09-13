Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Polis ve 1 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Polis ve 1 Çocuk Yaralandı

Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Polis ve 1 Çocuk Yaralandı
13.09.2025 19:54  Güncelleme: 19:58
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir düğün konvoyunda gerçekleşen otomobil kazasında 1 polis ve 1 çocuk yaralandı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan sürücünün çarptığı polis aracında bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda seyreden otomobilin uygulama yapan polis aracına çarptığı kazada, 1 polis ve 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan T. idaresindeki 52 AEC 356 plakalı otomobil, düğün konvoyu sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı trafik ekiplerinin radar uygulamasında kullandığı trafik otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosunda bulunan polis memuru Yavuz İ. (50) ile otomobil sürücüsünün kızı H.C.T. (13) yaralandı.

Kazayı gören diğer trafik ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan trafik otosu ve diğer otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Düğün konvoyunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anında sürücünün önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için yavaşladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik otosuna çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

