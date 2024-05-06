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Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan şahıslar yakalandı

Haklarında adli işlem başlatılan şahıslara 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan şahıslara toplamda 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan düğün konvoyu görüntülerine yönelik inceleme başlattı. 05.05.2024 tarihinde Küçükçekmece İlçesi D-100 Güney Yanyol Fidanlık mevkii üzerinde düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye atan K., N.S.K., Y.H.K., B.S., A.U., T.K., A.S., H.K. ve O.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara, Karayollarında ani yavaşlamak, takip mesafesini korumamak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplamda 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslara trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.