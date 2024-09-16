Düğün Salonuna Patlayıcı Atıldı

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Düğün salonuna atılan patlayıcı maddenin yaşattığı panik kamerada

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da düğün salonuna patlayıcı maddenin atılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde bazı insanlar kaçarken, bazılarının da halaya devam ettiği görüldü.

İstanbul İlçesi EyüpsultanTopçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atılmıştı. Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Salona patlayıcı maddenin atılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor.