Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!

Malatya'da bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
