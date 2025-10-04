Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu! - Son Dakika
Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!

Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!
04.10.2025 01:29
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken; polis ekipleri inceleme başlattı.

Malatya'da bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DÜĞÜN SALONUNDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı.

YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!

00:17
SON DAKİKA: Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu! - Son Dakika
