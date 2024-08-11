Giresun'da düğünde maganda kurşunuyla 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da düğünde maganda kurşunuyla 2 kişi hayatını kaybetti

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Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim isimli iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olarak Muhterem D. gözaltına alındı.

11.08.2024 10:40
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Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü'nün (58) ardından Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün akşam ilçenin Ören Beldesi'nde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu mermiler Hüseyin Ölçücü( 58) ve Bilal Yetim'e (62) isabet etti. Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.
Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi. - GİRESUN

Giresun\'da düğünde maganda kurşunuyla 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da düğünde maganda kurşunuyla 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da düğünde maganda kurşunuyla 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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