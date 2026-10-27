Duisburg Savcılığı 17 yıl işe gitmeyen öğretmene 248 bin euro için iddianame hazırladı - Son Dakika
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Duisburg Savcılığı 17 yıl işe gitmeyen öğretmene 248 bin euro için iddianame hazırladı

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Duisburg Savcılığı, 2009'dan bu yana hastalık izni gösteren ve 248 bin euro maaş aldığı belirtilen öğretmen için dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla iddianame düzenledi. Suçlu bulunması halinde öğretmenin 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası alabileceği bildirildi.

Almanya'da 2009'dan bu yana hastalık izninde olan ve bu süreçte 248 bin euro maaş aldığı belirtilen öğretmen hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla iddianame hazırlanırken, öğretmenin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.

Almanya'da 2009'dan bu yana aralıksız hastalık izninde olan ve bu süreçte devletten tam maaş almaya devam eden öğretmen ile ilgili yargı sürecinde ilk adım atıldı. Duisburg Savcılığı, 17 yıldır hastalık izninde olan ve bu süreçte 248 bin euro maaş alan öğretmen hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla iddianame hazırlandığını duyurdu. Duisburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre, 62 yaşında olan meslek yüksekokulu öğretmeni 10 vakada dolandırıcılık iki vakada sahtecilikle suçlanıyor.

Öğretmen, 17 yıl boyunca işe gelmedi ve toplam 248 bin euro maaş aldı

Duisburg Savcılığına göre öğretmen, 2009'dan itibaren çeşitli gerekçelerle hastalık raporu aldı ve bu süreçte yönetimi ve kadrosu değişen eğitim kurumuyla hiçbir iletişim kurmadı. İddianameye göre, okul yönetimindeki değişiklikler nedeniyle öğretmenin uzun süre işe gelmediği fark edilmedi. Öğretmenin hala kadroda bulunmasına rağmen okula hiç gitmediği, 2025 yılında ilçe eğitim müdürlüğünün personelin özlük dosyalarını incelemesi sırasında ortaya çıktı. Yapılan incelemede, öğretmenin 17 yıl boyunca hastalık izni gerekçesiyle işe gelmediği ve bu süreçte toplam 248 bin euro maaş aldığı belirlendi.

Savcılık, fiziksel olarak görevini yerine getirebilecek durumda olduğu belirtilen öğretmenin, Mart 2021 ile Mart 2025 tarihleri arasında 10 kez uzun süreli iş göremezlik raporu sunduğunu bildirdi. Bu tarihlerden önceki döneme ilişkin suçlamalar ise zamanaşımı nedeniyle soruşturmaya dahil edilmedi.

Okul dışında her yerde çalışmış

İddianameye göre öğretmen, hastalık izninde olduğu dönemde alternatif tıp uzmanı olarak çalıştı ve mesleki yeterliliğini kanıtlamak amacıyla sahte belgeler hazırladı. Öğretmenin ayrıca sahte bir dalgıç sertifikası kullandığı da ortaya çıktı. Mart 2026'da Duisburg'daki evine düzenlenen baskında bulunamayan öğretmenin dijital materyallerine el konuldu. Temmuz 2026'da ise zorunlu emeklilik işlemleri başlatıldı.

Duisburg Yüksek Eyalet Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi ve öğretmenin yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde, 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaEğitimDünyaSon Dakika

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