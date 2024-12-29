Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'da iki dünür arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandı.

29.12.2024 01:07
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Dünürler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki dünür arasında çıkan silahlı kavgada, dünürlerden biri tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen kızın babası Alaattin E. dünürü İbrahim K.'yi konuşmak için çağırdı. Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E. dünürü İbrahim K.'yi silahla bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralının ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralanan dünür, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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