Dur İhtarı Cezası: 232 Bin TL

Elazığ'da dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüye ekiplerce 232 bin TL para cezası yazıldı ehliyetine 60 gün el konuldu.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.H.Ö. idaresindeki araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye, dur ihtarına uymamak ve abartı egzoz maddeleri başta olmak üzere toplamda 232 bin 629 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, ehliyetine 60 gün el konulurken, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ELAZIĞ