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"Dur" ihtarına uymadı, motosikleti bağlandı: 7 bin 945 lira ceza yedi

BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin denetim yaptığını fark eden motosiklet sürücüsü B.T. denetimden kaçtı. Peşine düşen Motosikletli Trafik Polisi kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Abart egzoz takmaktan ve yaya geçidini kullanmaktan B.T.'ye toplam 7 bin 945 lira ceza yazıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Trafik polisi ekipleri Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüleri üzerinde yapılan denetlemede, kask takmayan ve abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırılmadı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 20'ye yakın motosiklet denetlendi. Denetleme sırasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü B.T. "dur" ihtarına rağmen trafik denetlemesinden kaçtı. Motosikletli Trafik Polisinin anında peşine düşmesiyle yakalanan B.T. isimli sürücü "kaçmadım" diyerek inkar etti. Sürücü, abart egzoz kullanmaktan 6439 lira, motosikletle yaya yolunu kullanma kuralına uymamaktan da 1506 lira ceza yedi. Ayrıca B.T.'nin motosikleti bağlandı. Denetleme sırasında 2 motosiklet sürücüsüne ise kask takmadığı için polis ekipleri tarafından kişi başı 691 TL ceza yazıldı.

"Kaçmadım, yanlış anladınız siz beni"

Polis ekiplerinin denetleme noktasına gelirken polisin "dur" ihtarına uymayarak, yaya yolu üzerinden denetlemeden kaçan B.T isimli motosiklet sürücüsü, Motosikletli Trafik Polisi tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Kaçmadığını söyleyen B.T. "Siz beni yanlış anladınız. Önümdeki araç durduğu için kaza yapıyordum. Bende motosikletimi yol kenarına çektim. Eğer kaçma amacım olsa bu kadar kısa mesafede durmam" diyerek kaçmadığını ifade etti.