Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne soruşturma

Dur ihtarına uymayarak Jandarma'nın üzerine motosikletini süren şahsa kasten yaralamaya teşebbüsten Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında; M.U. isimli şahsın, aynı güzergahta bulunan iki ayrı kontrol noktasında trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak motosikletini Jandarma personelinin üzerine sürüp kaçması üzerine; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu M.U. isimli şahıs yakalandı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralamaya teşebbüs suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında 2 yıl önce İstanbul'da yaşanan bir olayda dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün 15 Temmuz 2023 tarihinde Polis Alp Efe Bekit'e çarptığını ve polisin şehit olduğunu kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ayrıca motosiklet sürücüsüne, dur ihtarına uymamak, makas atmak, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek, yaya geçidinde yayaya yol vermemek ve Abartı egzoz maddelerinden idari para cezası uygulandı. Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymayanları, saygısızca araç kullananları ve hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz." - ANKARA