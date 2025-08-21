Durağan\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde arama yaptı. Yapılan aramada; 28 adet elektronik sigara, 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - SİNOP