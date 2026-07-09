Dursunbey\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Dursunbey -Adaören yolu 6. kilometresinde meydana geldi. Dursunbey - Çınarlıpınar mevkiinde trafik kazası ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde 10 VZ 507 - 16 Z 9253 plakalı otomobillerin yolun sağında ve solunda şarampole yakın bölgede normal vaziyette oldukları ve çift taraflı kaza yaptıkları, 10 VZ 507 plakalı otomobildeki sürücü K.Ü. ve H.Ü.'nün yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı belirtildi. 16 Z 9253 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K. ise direksiyon başında sıkıştı. Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp 112 ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR