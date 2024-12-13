Duruşma Salonu Kana Bulandı - Son Dakika
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Duruşma Salonu Kana Bulandı

Bursa'da duruşma sırasında silah çıkaran emekli güvenlik görevlisi, 2 kişiyi öldürdü, 2 jandarmayı yaraladı.

13.12.2024 14:28
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Bursa'da oğlunun felç kaldığı silahlı kavga olayının davasının görüldüğü duruşma salonuna silah sokan emekli güvenlik görevlisi, olayın sanığı 2 kişiyi öldürdü, 2 jandarma görevlisini de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonrası 34 GZT7 plakalı Porsche marka araç sürücüsü Mertcan Akça mekana ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Mekanda garson olarak çalışan Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi Doğan yaralandı. Boyun, omuz ve sağ batın kısmından isabet alan Tolga Ergün olaydan sonra felç kalıp bir daha yürüyemedi. Olaydan sonra Porche otomobil ile kaçan Mert Akça, asayiş ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra görülen ilk yargılama esnasında baba Köksal Akça da tutuklandı.

Olayın ilk duruşmasında salon kana bulandı

İki ay önce yaşanan silahlı yaralama olayının ikinci duruşması bugün Bursa Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya olayın müştekileri ile olayın şüphelisi Mert Akça (26) ile babası Köksal Akça (54) ve her iki tarafın sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmanın görüldüğü sırada tekerlekli sandalye ile duruşmaya katılan olayın müştekilerinden Tolga Ergün'ün sandalyesinin altından bir anda silah çıkaran babası emekli güvenlik görevlisi Kemal Ergün (52), olayın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı başından vurdu. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı personeli 2 jandarma devriye görevlisi Nurettin Yaşar (26) ile Uğur Bulut (26) da başlarına isabet eden kurşunlar ile ağır yaralandı. Silahlı saldırı sonucu tutuklu şahıslar Mert Akça ile babası Köksal Akça hayatlarını kaybederken, ağır yaralı jandarma personeli Nurettin Yaşar Çekirge Devlet Hastanesi'nde, Uğur Bulut ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi emekli polis Kemal Ergün ise silahı ile birlikte emniyet güçlerine teslim oldu. Ağır yaralı 2 jandarma personelinin hayati tehlikelerinin mevcut olduğu bildirildi. Olayla alakalı olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Duruşma salonunu kana bulayan şüpheli Kemal Ergün'ün olayda kullandığı suç aleti tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesi ile adliyeye getirdiği, oğlu Tolga Ergün'ün sandalyesinin altına zula edip içeriye bu şekilde soktuğu iddia edildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı silahın adliyeye sokulmasıyla ilgili de soruşturma başlattı. Hayati tehlikesi olan askerlerden birinin de Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Polis ve jandarma olayla ilgili adliye ve hastaneler çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheli emekli güvenlik görevlisi de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Duruşma Salonu Kana Bulandı - Son Dakika

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