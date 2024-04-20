Düşman İşgalinden Kurtuluş Kutlamalarında Paraşüt Pilotu Ağaca Takıldı

Bodrum Belediyesi Sağanak Yağışlara Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.