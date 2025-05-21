Duvar arasında sıkışarak mahsur kalan kedi, duvarın kırılmasıyla kurtarıldı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde duvarda sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerini duvarı kırmasıyla kurtarıldı.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yavru kedi, duvar arasında sıkıştı. Duvar arasında mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak hummalı çalışmayla kediyi kurtardılar. Sağlıklı şekilde kurtarılan yavru kedi, beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Duvar Arasında Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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