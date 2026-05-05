Duyarlı Esnaf 7 Bin TL'yi Sahibine Ulaştırdı
Duyarlı Esnaf 7 Bin TL'yi Sahibine Ulaştırdı

05.05.2026 23:09
Hatay'da bir esnaf, kaybedilen 7 bin TL'yi bulup sahibine teslim etti. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da kaybettiği parasını sahilde arayan vatandaşın 7 bin TL'sini iş yerinde bulan duyarlı esnaf, parayı sahibine teslim etti. Para sahibinin desteyi yere düşürdüğü anlar ve işletme sahibinin parayı bulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan kafe işletmesinin sahibi Bünyamin Reyhanoğulları, arkadaşlarıyla kafede otururken arkalarından geçen vatandaş 7 bin TL olan para destesini düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark etmeyen vatandaş, kafeden uzaklaşarak sahile gitti. Kafede arkadaşlarıyla sohbet eden kafe sahibi Reyhanoğulları, telefonu şarjdan almaya giderken yerdeki para destesini fark etti. Para destesini alan Reyhanoğulları, iş yerinin kameralarını incelerken para sahibini tespit etti. Arkadaşlarıyla çevrede paranın sahibini arayan Reyhanoğulları, 7 bin TL'nin sahibini sahilde para ararken buldu. İşletme sahibi Reyhanoğulları, kafede bulduğu para destesini sahibine teslim etti. Parasının bulunmasına sevinen vatandaş, parayı bulan Reyhanoğulları'na teşekkür etti. Para sahibinin desteyi yere düşürdüğü anlar ve Reyhanoğlulları'nın 7 bin TL'yi yerde bulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

"Telefonumu almaya kalktığımda arkamda bir para destesi buldum ve şaşırdım"

Arkadaşlarıyla otururken müşterinin düşürdüğü para destesini bulup sahibine teslim eden Bünyamin Reyhanoğulları, "Biz arkadaşlarımızla beraber saat 4 gibi dışarıda kahve içiyorduk ve muhabbet ediyorduk. Telefonum da şarjdaydı. Telefonumu almaya kalktığımda arkamda bir para destesi buldum ve şaşırdım. Kim düşürmüş olabilir diye baktım ama bulamadım. Ben iş yeri sahibiyim ve paranın nasıl zor şartlarda kazanıldığını bilen bir insan olarak bu bulduğum parayı sahibine teslim etmek gerekiyordu. Güvenlik kameralarına inceledim ve arkadaşlarımla beraber aramaya çalıştık. Ondan sonra sahibini tespit ettik. Sahibi de sahil tarafında parasını nerede düşürdüm diye arıyordu. Biz de o şahsı görüp ve el salladık paranız burada dedik parasını teslim ettik. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Güzel bir şeye vesile oldu, böyle durumla karşılaştık. Böyle durumlarda güvenlik güçlerimize teslim etsinler, güvenlik güçlerimize gerekeni en iyi şekilde yapar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

