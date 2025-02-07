Duygu Sömüren Dilenci Gemlik'te Yakalandı - Son Dakika
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Duygu Sömüren Dilenci Gemlik'te Yakalandı

Duygu Sömüren Dilenci Gemlik\'te Yakalandı

İzmir'den Bursa'ya gelerek 'Askere gideceğim' bahanesiyle dilenen A.K., Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ceza aldı.

07.02.2025 14:09  Güncelleme: 14:12
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İzmir'den Bursa'ya gelip 'Askere gideceğim' diyerek insanları kandıran dilenci, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere göz açtırmıyor. İzmir'den Bursa'ya gelen dilenci A.K. (26), Gemlik'te 'Askere gideceğim' diyerek para toplamaya başladı. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın askerlik hizmetini yıllar önce tamamladığı ve İzmir'in Konak ilçesinden sırf dilenmek için Gemlik ilçesine geldiği tespit edildi. Dilencinin topladığı paraya mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

İnsanların duygularını sömüren A.K.'ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak, idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, bu tür duygu sömürülerine karşı vatandaşları uyararak, benzer durumlarla karşılaşıldığında zabıta ekiplerine haber verilmesinin önemli olduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Duygu Sömüren Dilenci Gemlik'te Yakalandı - Son Dakika

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