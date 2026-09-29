Düzce Akçakoca'da Esmahanım köyünde yağmur nedeniyle evleri su bastı, can kaybı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Akçakoca'da Esmahanım köyünde yağmur nedeniyle evleri su bastı, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca\'da Esmahanım köyünde yağmur nedeniyle evleri su bastı, can kaybı yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gece saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle Akçakoca'nın Esmahanım köyünde bazı evleri su bastı. Bölgede can kaybı veya yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu; Akçakoca'da fırtına balıkçıları zorlarken Büyük Melen Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Esmahanım köyünde evleri su bastı.

Düzce'de geçtiğimiz gün başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle özellikle balıkçılar zor anlar yaşarken ilçeye bağlı Esmahanım köyünde bazı evleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Bölgede can kaybı yada yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Dereler taştı

Düzce'de 2 gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Büyük Melen Çayında da su seviyesi yükseldi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal Afet3. SayfaAkçakocaFırtınaFırtınaGüncelDüzceYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:18:37. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da Esmahanım köyünde yağmur nedeniyle evleri su bastı, can kaybı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei