Düzce Akçakoca\'da fırtına balıkçı barınağında 4 tekneyi batırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında zarara yol açtı. Şiddetli dalgalar nedeniyle barınakta bulunan 4 tekne battı.

Akçakoca'da etkisini artıran fırtına, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalga yüksekliğinin yer yer 3-4 metreyi bulduğu ilçede, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda bulunan tekneler de fırtınadan etkilendi. Şiddetli dalgaların vurduğu barınakta 4 tekne battı. Yaşanan olayın ardından balıkçılar, barınağın mevcut durumunun özellikle olumsuz hava şartlarında tekneleri korumakta yetersiz kaldığını dile getirdi.

"Her hava bozduğunda senelerdir aynı şeyleri yaşıyoruz"

Balıkçı Selçuk Yaman, sorunun uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Limanımız her hava bozduğunda senelerdir aynı şeyleri yaşıyor. Şimdi oradaki tekneyi aldı. Orada deniz bu şekilde buraya buraya atlıyor. 3-4 tane tekneyi harap etti. Dört tane tekneyi aldı. Yani barınağın elverişsiz oluşu, barınağın yetersiz oluşu. Bu her sene de üç dört defa bu sorunu yaşıyoruz. Bekleniyor mu? Bu kadar beklenmiyor. Dalga yüksekliği 3-4 metreyi buldu" dedi.

Mendirek için düzenleme talebi

Barınağın daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Yaman, özellikle ikinci mendirek bölgesine dikkat çekerek, "İkinci mendireğin oradan düzenleme yapılması lazım. Buranın güvence altına alınması için mendireğin oradan düzenleme yapılması lazım" ifadelerini kullandı. Fırtınanın ardından batan teknelerde maddi hasar meydana gelirken, balıkçılar benzer olayların yeniden yaşanmaması için balıkçı barınağında gerekli önlemlerin alınmasını istedi.