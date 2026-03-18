Zabıta\'dan bayramlık tatlı denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Düzce'de faaliyet gösteren tatlı ve pastane başta olmak üzere birçok alışveriş noktasında denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla birçok alanda gerçekleştirdiği denetimlerini yaklaşan bayram öncesinde de sürdürdü. Müdürlük ekipleri başta kuruyemiş, çikolata ve şeker satan işletmeler olmak üzere bir çok alışveriş noktasında denetimler yaptı. Genel temizlik şartlarından gıdaların saklanması ve muhafazasına, ruhsat bilgisinden bandrol kontrolüne kadar birçok yönden kontrol gerçekleştiren ekipler, raf ve etiket fiyatları konusuna dair işletmelere uyarı ve bilgilendirmeleri de yaptı. Vatandaşlara da alışverişlerinde gereken hassasiyeti göstermeleri uyarısında bulunan ekipler, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda Alo 153 Beyaz Masa üzerinden şikayetlerini iletebileceklerini de paylaştı. - DÜZCE