Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsatsız İşyerlerine Denetim Yaptı

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sosyal yaşamın sağlıklı ve güvenli şekilde işlerliğini sürdürmek için son bir ayda 288 işyerini denetledi, ruhsatsız olduğu tespit edilen 75 işyeri ile 7 çay ocağı hakkında tutanak tutuldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, işyerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmelere tutanak tuttu. Son bir aylık dönemde 288 işyerini denetleyen zabıta ekipleri, bunların 75 tanesinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit ederek tutanak düzenledi. 43 çay ocağının da denetlenmesini sağlayan ekipler, 7'sinin ruhsatsız olduğunu, 23'ünün ise işyeri çalışanlarının hijyen belgesi olmadığını tespit ederek, ilgili işyerleri hakkında tutanak düzenledi.

Yabancı uyruklu şahısların işlettiği iki işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise ruhsatsız faaliyet göstermesinden ötürü işyerleri boşalttırılarak ticari faaliyetlerine son verildi. - DÜZCE