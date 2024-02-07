Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 23 Nisan Parkı'nda vatandaşlardan para isteyen şahsın üzerinden 6 bin 115 TL çıktı. Para kamuya aktardı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Ekipler, Camikebir Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Parkı'nda bir şahsın dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından harekete geçti. Bölgede yapılan kontrollerde şahsı tespit eden ekipler, zabıta karakoluna götürdükleri şahısla yaptıkları görüşmenin ardından dilencilikten elde ettiği paralara el koydu.
Şahsın topladığı 6 bin 115 TL tutarındaki para tutulan tutanağın ardından kamuya aktarıldı. - DÜZCE
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Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce Belediyesi Zabıtası Dilencilik Yapan Şahıstan 6 Bin 115 TL Ele Geçirdi - Son Dakika
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