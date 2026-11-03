Düzce Çilimli\'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü, evde ağır hasar oluştu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Topçular Mahallesi 613. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle evde ağır hasar oluştu.