Düzce\'de 12 yasa dışı göçmen yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 12 yasa dışı göçmen yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içinde yapılan şom uygulamalar ve denetimlerde yurda kaçak yollarla girmiş 12 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - DÜZCE