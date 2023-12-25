Düzce\'de 12 yasa dışı göçmen yakalandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 12 yasa dışı göçmen yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içinde yapılan şom uygulamalar ve denetimlerde yurda kaçak yollarla girmiş 12 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - DÜZCE
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