Düzce\'de 19-25 Ekim\'de 16 bin kişi sorgulandı, 49 gözaltı ve 17 tutuklama yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 16 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 49 şahıs gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 19-25 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 16 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 49 kişi gözaltına alınırken, 17 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda 177 adet mermi, 4 şarjör, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca, 1 kartuş, 1 kesici-delici alet, 2 havalı tabanca ele geçirildi.