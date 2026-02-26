Düzce\'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Düzce'de hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs markette yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Konuralp bölgesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda aranan bir şahsın markete girdiği tespit edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki A.Ç. isimli şahıs markette gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - DÜZCE