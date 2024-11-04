Düzce'de 2 ev ve odunluk alev alev yandı - Son Dakika
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Düzce'de 2 ev ve odunluk alev alev yandı

Düzce'de 2 ev ve odunluk alev alev yandı - Vatandaşlar bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştılar Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı eve ve odunluğa sıçradı.

04.11.2024 22:03
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Düzce'de 2 ev ve odunluk alev alev yandı

- Vatandaşlar bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştılar

DÜZCE - Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı eve ve odunluğa sıçradı. Vatandaşların bahçe hortumu ile söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.S.'e ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangını bahçe hortumları ile söndürmeye çalışırken, alevler bitişiğindeki 2 katlı eve ve odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İki ev ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Olaylar, 3-sayfa, Bahçe, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 2 ev ve odunluk alev alev yandı - Son Dakika

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