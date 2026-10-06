Düzce'de 21 bin 250 kişi sorgulandı, aranan 35 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 21 bin 250 kişi sorgulandı, aranan 35 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı

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Düzce\'de 21 bin 250 kişi sorgulandı, aranan 35 kişi yakalandı, 18\'i tutuklandı
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Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin 28 Eylül-4 Ekim 2026 arasındaki çalışmalarında 21 bin 250 kişi sorgulandı, aranan 35 kişi yakalandı. Yakalananlardan 18'i tutuklanırken, denetimlerde 5 tabanca, 1 av tüfeği ve 136 mermi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18'i tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 28 Eylül-4 Ekim2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 21 bin 250 şahıs sorgulanırken, aranan 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18'i adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 5 tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 136 mermi, 28 kartuş ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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