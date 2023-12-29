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Düzce'de 21 ilde 72 dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de 21 ilde 72 dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı

Düzce'de bir dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde, bilişim sistemleri aracılığıyla banka veya kredi kurumlarının dolandırılması suçuna karışan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli zanlı yakalandı. Zanlının 21 farklı ilde 72 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlendi ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Düzce\'de 21 ilde 72 dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı
29.12.2023 - 17:36,
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Düzce'de dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde, 21 ilde 72 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları çalışmalarda 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuna karıştığı tespit edilen M.Ç. isimli şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahsın 21 farklı ilde 72 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, 40 arama kaydının olduğu belirlendi. Hakkında 15 yıl Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tutuklanarak Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Banka, Düzce, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 21 ilde 72 dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de 21 ilde 72 dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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