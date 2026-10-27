Düzce\'de 224 gram kokain ele geçirilen otobüsün şoförü tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen otobüs şoförünün bulunduğu araçta 224 gram kokain ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen Z.K. (40) isimli şahsın şoför olarak bulunduğu otobüste, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Altı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Z.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.