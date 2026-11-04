Düzce'de 26 Ekim-1 Kasım arası uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Düzce'de 26 Ekim-1 Kasım arası uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 26 Ekim-1 Kasım arasında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 41 olaya müdahale edildi, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu kullandığı veya bulundurduğu tespit edilen 45 kişiye adli işlem uygulandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 41 olaya müdahale edildi.
Operasyonlarda 38 sentetik ecza, 39 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 18 gram bonzai ham maddesi, 224 gram kokain, 195 gram amfetamin ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı veya bulundurduğu belirlenen 45 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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