DÜZCE (İHA) – Düzce'de 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Düzce'nin Mergiç Mahallesi 2158. Sokak üzerinde bulunan Türkoğlu Sitesinde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında Y. G.'ye ait dairenin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Daireyi saran alevler evi kullanılamaz hale getirirken şans eseri yaralanan olmadı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı - Son Dakika
Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yargılanacak.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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