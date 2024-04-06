Düzce\'de 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Düzce'nin Mergiç Mahallesi 2158. Sokak üzerinde bulunan Türkoğlu Sitesinde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında Y. G.'ye ait dairenin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Daireyi saran alevler evi kullanılamaz hale getirirken şans eseri yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı. - DÜZCE