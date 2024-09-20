Düzce'de 78 Su Ürünleri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de 78 Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Düzce\'de 78 Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Düzce'de su ürünleri işletmelerine yönelik 78 denetim gerçekleştirildi, yasal düzenlemelere dikkat!

20.09.2024 15:08
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de su ürünleri işletmelerinde toplamda 78 adet kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla ülke genelinde 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında; deniz, içsular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Düzce'de de su ürünleri işletmelerinde toplamda 78 adet kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Hamsi avcılığında kota ve üretim planlamasının uygulanmasına ilişkin talimat kapsamında yürütülen denetimlerde; balıkların yasal boyut sınırlamalarına uygun olup olmadığı, su ürünleri nakil belgelerinin doğruluğu ve diğer yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığı incelendi. Düzce'de yoğun olarak avcılığı yapılan türlerden Hamsi, Palamut, Barbun, Kalkan, İstavrit gibi balıkların ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğde yer alan avlanabilir asgari boy ve ağırlıklarına dikkat edilmesi büyük önem arz etmekte.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun "İlimiz su ürünleri av sahalarında İl Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekipleri tarafından yürütülmekte olan kontrol faaliyetleri artarak devam edecektir" dedi.

Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapanlara uyarı yapan Esra Uzun vatandaşlara mağduriyet yaşamaması için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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