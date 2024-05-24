Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Düzce\'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Düzce Valiliği, 8 yaşındaki bir öğrencinin okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı okulda öğrenciye hemen müdahale edilse de kurtarılamadı. Valilik, yaşanan olayla ilgili hukuki süreç başlattığını açıkladı.

24.05.2024 21:19
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Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna hayatını kaybetmesiyle ilgili Düzce Valiliği soruşturma başlattı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Işık ilkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya Kaymak, 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci tenefüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada, yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrası ile öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır.

Kısa süre içerisinde okula ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 8 yaşındaki çocuğun okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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