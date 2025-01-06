Düzce'de 92 Kaçak Avcıya Ceza - Son Dakika
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Düzce'de 92 Kaçak Avcıya Ceza

Düzce\'de 92 Kaçak Avcıya Ceza

Düzce'de kaçak avcılık yapan 92 avcıya toplam 528 bin 124 lira ceza kesildi.

06.01.2025 18:07
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Düzce'de 2024 yılı içerisinde kaçak avcılık yapan 92 avcıya 528 bin 124 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde kent genelinde av koruma kontrol faaliyetleri çerçevesinde kanun dışı avlanma yapanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda 92 avcıya 528 bin 124 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde 5 yeşilbaş ördek, 4 çulluk, 1 kızıl geyik boynuzu ve 9 av tüfeğine el konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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