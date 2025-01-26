Düzce'de Ahır Yangını İki Katlı Evi Alev Topuna Döndürdü - Son Dakika
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Düzce'de Ahır Yangını İki Katlı Evi Alev Topuna Döndürdü

Düzce\'de Ahır Yangını İki Katlı Evi Alev Topuna Döndürdü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, alevlerin iki katlı bir eve sıçramasına neden oldu. Yangında büyük hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1,5 saatlik mücadeleyle kontrol altına aldı.

26.01.2025 20:14  Güncelleme: 20:18
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Düzce'de ahırda çıkan yangında 2 katlı bina alev topuna döndü. Güçlükle söndürülen yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde İbrahim Doğancı'ya ait evin alt katında bulunan ahırda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ilk dakikalarda ulaşan Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Alevlerin iki katlı eve sıçraması üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yığılca ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından alevler güçlükle kontrol altına alındı. Olayda İbrahim Doğancı'ya ait ahır ve evde büyük hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Ahır Yangını İki Katlı Evi Alev Topuna Döndürdü - Son Dakika

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