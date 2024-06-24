Düzce'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Geniş Video İzle

Düzce'de otluk alanda çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yaklaşık 20 dönümlük arazide etkili olan yangın kontrol altına alındı. Çiftçilerin buğday tarlaları yangında küle döndü.

24.06.2024 17:43  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de anız yangını uzun süre sonra kontrol altına alındı

Çiftçilerin buğday tarlaları yangında küle döndü

DÜZCE - Düzce'de otluk alanda çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yaklaşım 20 dönümlük arazide etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Düzce'de otluk alanda anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın çöplük alana ulaşınca, alevler insan boyuna ulaştı. Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri ve kepçelerle yangına müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ile alevler çiftçilerin buğday tarlalarına ulaştı. Uzun süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

Düzce, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:19:00. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement